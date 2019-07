Alexis Sánchez sufre contra Argentina y sale lesionado

La Selección chilena vivió 20 minutos de terror contra . Y es que la escuadra albiceleste golpeó con fuerza en el arranque del partido, primero con la avivada de Messi que terminó en golazo de Agüero.

Luego, a los 15 minutos Alexis Sánchez pidió el cambio, a sólo unos pocos minutos de que el Kun abriera el marcador. Todo mal para el elenco que adiestra Reinaldo Rueda, puesto que el hombre del sintió el tirón en su pierna izquierda, y de ahí en más sólo pudo lamentarse.

Aexis mostró su malestar por no poder continuar en el campo, y peor aún para La Roja, ya que a los 21 minutos Dybala clavó el 2-1.

Viendo esa expresión de @Alexis_Sanchez al salir de la cancha después del gol Argentino me hace creer que no salió por lesión. Simplemente abandonó, se frustró, no quiso seguir... Espero estar equivocado y qué Sánchez si haya salido por lesión, sino sería totalmente abandono. pic.twitter.com/Wta1D0yaBB