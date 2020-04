Alexis Sánchez vuelve un misterio su regreso

La prensa italiana asegura que el chileno se perderá el reinicio de las prácticas en Inter por su viaje a Chile. Se mantendrá en cuarentena.

Alexis Sánchez regresó esta semana a Italia después de permanecer 20 días en . El atacante del Inter recibió la autorización de su club para pasar la cuarentena en su residencia del sector oriente de la Región Metropolitana. Sin embargo, ahora deberá seguir confinado en Milán por 14 días por lo que se perderá el reinicio de las prácticas del conjunto lombardo.

Así lo informó esta jornada La Gazzetta dello Sport. Y es que el Niño Maravilla fue el último futbolista de la tienda Nerazzurri en regresar al país después de que en los últimos días lo hicieran el uruguayo Diego Godín, el esloveno Samir Handanovic, el inglés Ashley Young, el danés Christian Eriksen, el croata Marcelo Brozović y el nigeriano Victor Moses.

"El lunes, los extranjeros terminarán la "cuarentena" posterior al viaje: solo faltaría el chileno, que regresó una semana después de Santiago para atender las necesidades familiares", publicó el prestigioso medio peninsular. De esta manera, el goleador histórico de La Roja vuelve un misterio su regreso.

"Los que nunca se han mudado de Milán obviamente están listos para volver a entrenar lo antes posible, los extranjeros (Lukaku, Handanovic, Brozović, Young, Moses, Godin, Eriksen) que visitaron sus casas se encuentran actualmente en el aislamiento de 14 días para quienes ingresan a y estarán disponibles desde el lunes 28 o martes 29 (sin embargo, las prácticas no deben comenzar antes del 4 de mayo)".

Cabe recordar que el ex termina su préstamo en el equipo que dirige Antonio Conte en junio y, tanto en Italia como en , aseguran que el cuadro del Giuseppe Meazza no hará efectiva la opción de compra al , por lo que tendrá que regresar a Old Trafford. Eso sí, los Diablos Rojos tampoco tendrían considerado al bicampeón de América, debido a su alto salario, por lo que deberá analizar ofertas. El Atlético de Madrid y el fútbol de Qatar aparecen como opciones.