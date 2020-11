Alexis Sánchez luchó pero quedó al borde de la eliminación

Después de la tempranísima expulsión de Arturo Vidal, el Inter - Real Madrid se desnaturalizó. Por lo mismo, 10 contra 11, Antonio Conte intentó acomodar sus piezas para mantenerse competitivo y una de ellas fue la modificación de Alexis Sánchez por Achraf cuando quedaban 27 minutos de partido. Pero el chileno no influyó en el sprint final y el Nerazzurri, merced a sus 2 puntos, quedó a 5 de la zona de clasificación a octavos de y virtualmente eliminado.

Sánchez Sánchez aportó un remate rechazado y una cesión a Ivan Perisic que supuso la única atajada de Thibaut Courtois en un complemento que se deshizo con una victoria fundamental de Zizou y elenco. Ubicado principalmente como volante por izquierda, el chileno sumó 11 pases correctos entre los 13 que intentó, alcanzando un acierto en sus entregas del 85%.

Aportando en la labor defensiva, el 7 recuperó un balón e interceptó una arremetida merengue en busca del 0-3 que nunca pudo concretar. Cuando Conte apostó por Eriksen, la salida de Lukaku dejó a Alexis como eje del ataque, pero en esa posición nunca más recibió el balón con comodidad y el reloj prácticamente sentenció al gigante de , que en casa se achicó, lo jugó de chico a grande y ahora se encomienda a lo menos a ser tercero para volver a disputar una , objetivo mezquino que ya luce como el único más o menos real mientras el se escapa y el Madrid le sigue de cerca en la punta del Grupo B. Para los sudamericanos, un miércoles fatal.

