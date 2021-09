El debut de Alexis Sánchez con Inzaghi, en números: todas las estadísticas de su reestreno con Inter

Luego de un largo período de ausencia por lesión, el chileno fue considerando por el DT Nerazzurri frente al Bologna por la cuarta fecha del Calcio.

Alexis Sánchez está de vuelta. Luego de un largo período sin ver acción, debido a su lesión en la pantorrilla derecha -misma que no le permitió defender a la Selección en la triple fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022- el Niño Maravilla fue alternativa de Simone Inzaghi en el cruce frente al Bologna por la cuarta fecha de la Serie A.

De este modo, el choque ante los de Siniša Mihajlović significó su estreno bajo el mando del sucesor de Antonio Conte, con quien conquistó el Scudetto después de 11 años para la institución de la península. El formado en Cobreloa comenzó el choque en el Giuseppe Meazza desde el banco de suplentes, pero en el complemento tuvo su oportunidad luego que el DT lombardo decidiera su ingreso en reemplazo de Lautaro Martínez al minuto 67.

Vale precisar, eso sí, que el delantero chileno estuvo presente en la visita de los interistas a la Sampdoria en el Luigi Ferraris, por la tercera jornada del Calcio. No obstante, no vio acción en la igualdad 2-2 con conquistas de Federico Dimarco y Lautaro Martínez. Asimismo, no se vistió en el arranque de la UEFA Champions League, donde su escuadra cayó 1-0 frente al Real Madrid por el Grupo D, que también comparten con Shakhtar Donestk y el debutante FC Sheriff Tiraspol.

Y es que el máximo artillero histórico del representativo nacional recién se sumó el pasado 25 de octubre a los entrenamientos en el Suning Training Center de Appiano Gentile. Por lo mismo, tampoco dijo presente en las primeras dos jornadas de la competencia italiana en las que su escuadra cosechó una goleada ante el Genoa (4-0), y le propinó un 3-1 al Hellas Verona.

Cabe recordar que la última vez que el nacido en Tocopilla había defendido a los lombardos ocurrió el pasado 23 de mayo, cuando el cuadro de Milán se impuso 5-1 sobre el Udinese en el cierre de la pasada campaña, gracias a los tantos de Ashley Young, Christian Eriksen, el exRacing, Ivan Perišić y Romelu Lukaku. En este pleito, el ariete nacional registró 25' minutos en cancha sustituyendo a Andrea Pinamonti.

En Goal te mostramos los números que dejó el reestreno de Alexis en Inter:

¿Por dónde se movió Alexis?

Los balones que tocó Sánchez

El Niño Maravilla, en números