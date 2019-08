Alexis Sánchez fue captado con "su nueva novia" en Inglaterra

Cuando restan pocos días para el arranque de una nueva temporada de la Premier League, en la que el Manchester United tendrá su jornada inaugural enfrentando al en Old Trafford, Alexis Sánchez captó la atención de la prensa de luego que The Sun publicara fotografías de la "nueva novia" del atacante chileno.

Según reveló el diario británico, el Niño Maravilla se encontraba esperando un tren en la estación de Wimslow, con rumbo a Londres, el que sufrió un retraso de una hora. En ese momento, fue captado junto a la que sería su nueva conquista.

En lo futbolístico, la publicación señala que el técnico de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, "cree que Sánchez tiene diez días de retraso" respecto a sus compañeros, por lo que está preparando una jornada de entrenamientos de doble turno para llegar de buena forma al cruce frente a los de Frank Lampard del próximo domingo.

Y es que el formado en volvió a las prácticas en el complejo de Carrington más tarde, debido a su descanso post y a la lesión que sufrió en la definición por el tercer puesto del certamen continental frente a .

"La ex estrella del les dijo a sus amigos que estará listo para el choque monstruoso con el Chelsea", afirma el rotativo. "Pero el personal del United monitoreará su progreso y verá cómo reacciona a las sesiones de entrenamiento de maratón durante la semana", agregan.

