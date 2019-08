Alexis Sánchez, el Niño que no maravilló a Old Trafford

Ante el inminente arribo del chileno a Inter de Milán, en Goal hacemos un repaso a los números que dejó en su paso por Manchester United.

El Teatro de los Sueños era el escenario propicio para que Alexis Sánchez cumpliera su sueño de Niño. “Desde pequeño, siempre lo he dicho yo, mi sueño era jugar en el Manchester. No lo digo porque vengo para acá, dije siempre que me gustaría jugar acá. Una vez hablé 20 minutos con Ferguson y le dije que mi sueño era venir. Es un club gigante, potente, cuando se dio la opción de venir se me ponían los pelos de punta al mirar el escudo. Es el club más grande de ”, señaló el chileno en su primera entrevista oficial como jugador del .

Todo después de la oficialización de su fichaje con un clip donde el nacido en Tocopilla interpretaba a piano "Glory, glory Man United", uno de los himnos del club, mientras se calzaba el mítico dorsal 7, mismo número con el que abandonó el con un registro de 80 goles en 166 partidos, 45 asistencias y cinco títulos: dos y tres Community Shield. Sin embargo, completó un 2018 para el olvido en los Diablos Rojos, el más bajo desde que arribó a Europa en 2008.

El Niño Maravilla aterrizaba en Old Trafford con el cartel del futbolista mejor pagado de la Premier League, pero no logró consolidarse. En el primer curso alcanzó a disputar apenas 12 partidos oficiales y sólo en uno actuó durante los 90 minutos (en la victoria por 2-1 sobre en la jornada inaugural), es decir, los fríos números señalan que solo vio acción en el 37% de los compromisos de su club (633 minutos).

En apenas siete cotejos fue titular y firmó una sola conquista (ante , el 6 de octubre), la que de paso puso fin a su sequía de 858 minutos sin marcar. Después, y bajo el mandato de José Mourinho, fue relegado al banco de suplentes.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El historial marca que en su primer semestre como flamante contratación de los Red Devils, el máximo goleador histórico de La Roja tan solo fue capaz de anotar tres goles y repartir cinco asistencias en 20 encuentros (19 de ellos como titular), completando 1.651 minutos en el terreno de juego. Es decir, si se considera toda su campaña: terminó su primer año con apenas cuatro goles oficiales y solo siete asistencias en 2.284 minutos. Y como si esto fuera poco, cerró la temporada apartado de las canchas por un desgarro en los isquiotibiales sufrido en noviembre.

Con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer la historia no cambió y las críticas cada vez fueron en aumento, tanto por parte de la prensa, como de los históricos del club y su fanaticada.

En la pasada campaña, el atacante chileno solo vio acción en 27 partidos, tres en FA Cup, 20 en Liga y cuatro en , en los que solo anotó dos tantos en los 1.240 minutos que disputó. En 13 duelos comenzó desde el arranque.

Bajo el alero del DT noruego, su escuadra apenas se abrazó en una ocasión. Así, Sánchez deja atrás un ciclo en donde disputó 45 encuentros oficiales, en los que marcó solo cinco goles y completó nueve pases gol, muy lejos de los números que también le hicieron brillar en su paso por el . Antes de recalar en los Gunners, el ariete jugó un total de 141 duelos con los catalanes, marcando 47 conquistas y otorgando 35 asistencias.

El artículo sigue a continuación

“Fue una temporada muy complicada, pero ellos, los fans, son los únicos que se merecen unas disculpas, te apoyan siempre a pesar de todo por este club”, le dijo Sánchez a la afición. “En lo personal, no jugué todo lo que esperaba, me lesioné de cosas que nunca me habían pasado. Hay cosas internas que la gente y periodistas hablan sin saber”, añadió.

“Siempre fui profesional en todo sentido, ofrezco disculpas a los fans por no estar peleando cosas importantes, siendo que somos el Manchester United. Jugadores y Staff saquemos conclusión, si hicimos lo correcto y entregamos lo mejor de cada uno por esta camiseta”. Para finalizar, expresó: “Estoy seguro de que el Manchester United volverá a ser el club que algún día fue con el señor Alex Ferguson”.

Ahora, con su inminente llegada al , el tocopillano buscará -de la mano de Antonio Conte- revitalizar su carrera y será el Giuseppe Meazza el escenario donde busque volver a los abrazos, meterse nuevamente en la élite del fútbol mundial y volver a maravillar, como alguna vez lo hiciera en , su primera experiencia en el balompié europeo.