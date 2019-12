Alex López se perfila a seguir en Costa Rica

El arquero hondureño no se movería de Alajuelense a pesar del interés mostrado por Deportes Tolima.

Alex López, ex futbolista de Olimpia durante tres ciclos distintos, hizo su desembarco en Alajuelense en el 2018 y muchos fueron los rumores que hablaban de una salida al sentirlo responsable del subcampeonato de La Liga en el Apertura 2019, al perder en los penales frente a Herediano.

A pesar de todo, el mediocampista hondureño de 27 años conservaría su lugar en el fútbol costarricense, mientras también se habló de un posible traspaso a de . Según circuló, Hernán Torres, entrenador del conjunto de Ibagué, se habría puesto en contacto con el nacido en Tegucigalpa.

"Lo de Alex López no, lo de López se habló hace un mes y medio sobre el tema y nos dijeron que no, que era imposible la salida de Alajuelense de él. Es más, el mismo jugador tampoco quiere salir de Alajuelense, no se quién habrá sacado ese cuento ahorita, me parece que es faltar a la verdad, no es así", le dijo el DT del Pijao al medio tico Diario Deportivo.

El contrato de López expira a mediados de 2021. Durante su carrera, el volante también pasó por de y Al-Khaleej de Arabia Saudita.