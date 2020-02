Alerta Mendy a dos semanas del Clásico

Con el Barcelona a la vista, el defensa francés del Real Madrid tiene cuatro amarillas; forzar o no forzar la quinta ante Celta, esa es la cuestión.

Forzar o no forzar la tarjeta, esa es la cuestión para Ferland Mendy. El defensa francés, que se afianzó como titular en la segunda mitad de la temporada, enciende alarmas en el a dos semanas del Clásico frente al FC . Y es que el jugador de 24 años tiene cuatro amarillas en , por lo que deberá cumplir un partido de sanción si lo amonestan una ve más.

El Real Madrid recibe este domingo 16 de febrero (21:00 horas) al de Vigo, por la jornada 24 del campeonato liguero. Una semana después, los blancos visitarán al el 22 de febrero, antes de jugar en el Bernabéu ante el Barcelona el próximo 1 de marzo. En ese sentido, es probable que Mendy cometa ante el Celta alguna infracción merecedora de tarjeta. De esa manera, se 'limpiaría' y podría estar sin problemas en el Clásico, perdiéndose el duelo en el Ciutat de contra el conjunto granota. Si no viera la amarilla contra el cuadro celeste, el futbolista nacido en Meulan-En-Yvelines arriesgaría ante el Levante su presencia frente al Barça.

EL ANTECEDENTE DE CASEMIRO

Cabe recordar que antes del Clásico de la primera vuelta pasó algo similar con Casemiro, pero el brasileño no se hizo amonestar dos jornadas antes de visitar al Barcelona, sino que simplemente no tuvo minutos contra el Valencia en Mestalla (fue suplente), tres días antes de jugar en el Camp Nou. De esa manera, Zidane perdió una pieza clave en Mestalla (1-1), pero se aseguró tenerla en la Ciudad Condal (0-0). Precisamente el ex del Porto vio la amarilla ante el campeón vigente y cumplió su sanción una jornada después, en el empate ante el en el Bernabéu.

DE SUPLENTE A PIEZA CLAVE

Y aunque empezó la campaña siendo suplente de Marcelo, Mendy empieza a tener un papel fundamental en el esquema de Zidane. De hecho, el futbolista galo es como un talismán para el equipo blanco, que no pierde con él sobre el terreno de juego. El Madrid acumula, hasta ahora, diez victorias y cuatro empates con Mendy, que ha relegado a Marcelo al banquillo meses después de haber llegado al club por petición expresa de Zidane tras despuntar en el Olympique de .

En lo que va del curso, Mendy no ha marcado goles pero ha dado dos asistencias en LaLiga, competición en la que además vio una tarjeta roja por doble amonestación. Ha disputado un total de 1.511 minutos, incluyendo 191' de los 210' de la Supercopa española, lo que demuestra que Zidane apuesta por él en las citas más importantes (también jugó los 90' en el Clásico y en el último derbi de Madrid).