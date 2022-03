'Alerta Mbappé': es duda contra el Madrid

Malas noticias para el Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé ha recibido un fuerte golpe en el pie durante el entrenamiento matinal y es seria duda para el duelo de Champions del miércoles contra el Real Madrid, tal y como han informado "RMC" y "Le Parisien". El delantero se encuentra en la ciudad deportiva de los parisinos, donde se le están realizando pruebas médicas para conocer el alcance exacto del problema.

"El golpe recibido por Kylian es lo suficientemente significativo como para que se le realicen exámenes adicionalies" apunta "Le Parisien" en su web. En las próximas horas se conocerán los resultados a los exámenes y se decidirá si viaja o no con el resto de compañeros. "L'Equipe" ha añadido que las primeras exploraciones descartan que el jugador tenga algún tipo de rotura en el pie afectado, por lo que no se descarta su presencia el miércoles, aunque añade que no es para nada seguro que pueda participar.

Se trataría de la baja más sensible posible para Pochettino, que perdería a su mejor jugador. Ya demostró en la ida en el Parque de los Príncipes de lo que es capaz, decantando el duelo para los parisinos en el descuento. Sin él, el PSG pierde gran parte de su potencial ofensivo. Sin ir más lejos, es su máximo goleador de la temporada con 24 tantos, además de 17 asistencias.