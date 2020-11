Una alerta para Boca: no romper lo que no está roto

Russo metió mano en el equipo, cambió el esquema y al Xeneize le costó todo más allá de un justificado pero difícil triunfo.

El arranque de Boca luego del parate tras el coronavirus difícilmente pudo haber sido mejor. Cinco triunfos en seis partidos (el restante fue empate), un solo gol en contra, diez a favor, la valla invicta de Andrada... Las estadísticas son solo un reflejo del buen rendimiento mostrado por un equipo que prácticamente sale de memoria. Ante , Russo probó varios cambios y un nuevo esquema, pero el ensayo generó más problemas que soluciones .

No es que el Xeneize haya gando mal o no haya justificado los dos goles de diferencia que sacó en Rosario. El conjunto de La Ribera generó las situaciones más peligrosas y podría haberlo definido mucho antes de lo que lo hizo. Pero sufrió casi 80 minutos : la Lepra controló con facilidad, no solo el dominio de la pelota, sino las tenues intenciones de los visitantes en ofensiva. No es casualidad que el resultado se haya abierto tras un error defensivo y se haya definido con una jugada de pelota parada .

Gustavo Alfaro pecó de una excesiva rotación . De no apostar a un once. De no generar confianza en sus dirigidos. El gran triunfo de Russo, como contrapunto, fue trascender en lo que su antecesor había fracasado . Cierto es que la acumulación de minutos tras una pandemia y la apretada agenda que se viene obligan a pensar en alternativas. Las piezas pueden moverse y los nombres pueden cambiar, pero no parece modificar un sistema que, hasta ahora al menos, ha dado resultado . A pesar de todos sus déficits, la presencia de Soldanio -o de Wanchope, como ante - ayudan a un Tevez que atraviesa un momento pletórico. Lo mismo corre para Salvio. Sin dos delanteros, los extremos se quedaron sin espacios y Boca perdió la pelota ante la presión ejercida sobre ellos.

Más equipos

Por eso, es importante que el DT tenga en cuenta lo que sucedió hace un año: no romper lo que no está roto .