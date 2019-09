Alerta Barça: Todos pendientes de las pruebas médicas a Messi

Piqué: "La pretemporada no ayudó nada. Muchos viajes y pocos entrenamientos. Muchos no tenemos el tono", dijo

Leo Messi, que tuvo que ser sustituido por precaución durante el FC - , sufre molestias en el aductor de su pierna izquierda. El argentino se someterá hoy a diferentes pruebas médicas para que los galenos del club puedan diagnosticar con exactitud el alcance de su lesión y determinar el mejor tratamiento posible.

En un principio, se estima que Messi sea duda razonable de cara al choque del Barça ante el , correspondiente a la Liga, mientras que el objetivo sería tratar de que Messi pueda llegar al cien por cien, plenamente recuperado, de cara al partido ante el Inter, en la Liga de Campeones.

Los servicios médicos del club no van a arriesgar lo más mínimo con Messi, ya que el argentino apenas ha tenido muy pocas sesiones de entrenamiento y no tuvo pretemporada. Sus molestas no son graves, pero es mejor esperar, calmarse y darle el tiempo que necesite para recuperar.

Piqué y la planificación. El central del Barcelona no se mordió la lenga y comentó: “La pretemporada no ayudó. Mucho viaje y poco entrenamiento. Muchos lo notamos y no tenemos el tono todavía. Mira ahora lo que le ha pasado a Messi...esperamos que esté el menos tiempo posible fuera. Hay bastantes jugadores que no hemos logrado el tono porque es lo que hay. No sé la gravedad de su lesión y espero que sea lo menos posible. No hay excusas. Aunque sea el mejor no hay excusas en el Barcelona, aunque la pretemporada no fuera la óptima" dijo.