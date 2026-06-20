Alemania no se rinde y bate su récord histórico, superando a Brasil

Alemania mostró su capacidad de remontada y venció 2-1 a Costa de Marfil en un partido difícil.

Tras el gol de Frank Kessié (30'), Alemania remontó con tantos de Deniz Undav (68') y (90+4'). logrando así el pase a los dieciseisavos de final.

Según «Stats Foot», Alemania es la selección con más victorias en la historia del Mundial tras ir perdiendo: ya suma 16, una más que Brasil.

Además, Alemania encadena 11 triunfos consecutivos en todas las competiciones.

Según la misma fuente, Alemania está a un paso de igualar su mejor racha histórica: 12 triunfos entre mayo de 1979 y junio de 1980.

Costa de Marfil es el cuarto equipo africano que adelanta a Alemania en un Mundial, tras Marruecos (1970), Argelia (1982) y Ghana (2014).

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