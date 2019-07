Alejandro Galindo es duda para el clásico ante Municipal

El mediocampista de Comunicaciones no se ha podido recuperar de una pubalgia.

El próximo fin de semana Comunicaciones disputará el clásico del futbol guatemalteco ante Municipal, aunque podría hacerlo con una baja sensible.

Se trata del mediocampista Alejandro Galindo, quien aún no se ha recuperado totalmente de una pubalgia que lo aqueja y esta en duda para este compromiso.

“Es una de las lesiones más duras que he tenido, dure dos semanas trabajando diferenciado porque no podía ni correr ni patear un balón, entonces en esas dos semanas estuve en terapias y trabajo de zona. Se me fue quitando el dolor y ahorita prácticamente entreno sin dolor. Estoy trabajando con todo para que el técnico para que pueda tener una opción más en el equipo”, sentenció Galindo.