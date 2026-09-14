Alan Shearer: Bruno Fernandes da pena

Alan Shearer, leyenda del fútbol inglés y máximo goleador histórico de la Premier League, criticó a Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, por su papel en la expulsión con tarjeta roja de Phil Foden, estrella del Manchester City, durante el derbi de Mánchester disputado ayer domingo.

Foden recibió una tarjeta roja directa en el minuto 23 después de patear al capitán del Manchester United, dejando al Manchester City con diez jugadores durante la mayor parte del partido, que terminó con victoria de los citizens (1-0).

La reacción de Foden se produjo después de que Fernandes pareciera haberlo pateado primero cuando estaba en el suelo, antes de que la estrella portuguesa se retorciera de dolor.

A pesar de ello, Foden fue el único sancionado, una decisión que a Shearer le pareció errónea.

Shearer dijo en declaraciones recogidas por el diario «Daily Mail»: «Creo que la forma en que cayó Bruno Fernandes fue lamentable. Ayudó a que Foden fuera expulsado del campo y, sí, lo pateó un poco, pero Bruno Fernandes también pateó a Phil Foden».

Y añadió el exdelantero del Newcastle: «Si Phil Foden hubiera reaccionado de la misma manera que Bruno Fernandes, ambos habrían recibido tarjeta roja. Así que, para mí, o los expulsan a los dos o no expulsan a ninguno».

Y prosiguió: «Fue expulsado, así que es un estúpido, ¿de acuerdo? Pero Bruno Fernandes hizo lo mismo, así que para mí, sin duda, ambos deberían haber recibido tarjeta roja si Michael Oliver considera que la patada de Phil Foden merecía la expulsión».

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