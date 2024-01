Alan Pulido revela porqué no volvió a Chivas durante el pasado mercado de fichajes y aprobó el regreso de 'Chicharito' Hernández

El delantero mexicano pudo vestir nuevamente la camiseta del Rebaño durante el pasado mercado de fichajes.

En septiembre de 2023, Alan Pulido decidió extender su contrato con el Sporting Kansas City de la MLS, a pesar de recibir ofertas concretas de Chivas para regresar al fútbol mexicano.

Durante la pasada ventana de traspasos, 'Peluchín' tuvo la oportunidad de regresar al equipo donde se consagró campeón en 2017 y logró ser el máximo goleador del Clausura 2017.

"Sí, estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento", reveló el tamaulipeco.

ALAN PULIDO APRUEBA EL REGRESO DE JAVIER 'CHICHARITO' HERNÁNDEZ

Alan Pulido también comentó sobre el tema más sonado en la Liga MX, que es la posibilidad de que 'Chicharito' Hernández regrese a Chivas.

"Me gusta, sabemos todo lo que puede aportar, no solo a Chivas sino al futbol mexicano, es un jugador con gran trayectoria, gran experiencia y si algo ha carecido Chivas en los últimos años es de un 9". añadió el atacante del Sporting Kansas City.