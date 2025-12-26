Al Nassr vs. Al Okhdood, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Nassr y Al Okhdood se enfrentarán este sábado 27 de diciembre, a las 15:50 horas (tiempo de España), por la décima primera jornada del Campeonato Saudí 2025/26. El partido se jugará en el Parque Al Awwal, en Riad.

Liderando la competición, Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, ha ganado sus nueve partidos de la temporada hasta el momento. Con el objetivo de alcanzar su gol número mil, CR7 es el máximo goleador de la Saudi Pro League con 10 tantos. Además, el equipo de Jorge Jesus también viene de seis victorias en seis jornadas en la fase de grupos de la AFC Champions League Two, donde vencieron al Al Zawraa, de Irak, el pasado martes (24), por 5-1.

Por otro lado, Al Okhdood se encuentra en el puesto 16 de la tabla con solo cinco puntos ganados. El equipo, que incluye al centrocampista Petros, exjugador del São Paulo y Corinthians, y al portero Samuel Portugal, exjugador del Coritiba y Porto, ha ganado uno de sus nueve partidos hasta la fecha y ha perdido seis, además de dos empates.

El historial reciente entre ambos equipos es bastante favorable a Nassr. La última vez que se enfrentaron, Sadio Mané marcó cuatro goles y el partido terminó 9-0. Antes de eso, Al Nassr ganó 3-1, 3-2 y 3-0.

Cómo ver Al Nassr vs Al Okhdood, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo no tiene transmisión confirmada, por lo que recomendamos NordVPN. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Alineaciones probables

Al Nassr: Al Aqeedi; Al Ghanam, Al Amri, Íñigo Martínez y Ayman Yahya; Ângelo, Alkhaibari, Brozovic y Wesley; João Félix y Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Okhdood: Samuel Portugal; Saeed Alyami, Gokhan Gul y Al Qaydhi; Abo Abd, Pedroza, Petros, Mateo Borrell y Al Salem; Blaz Kramer y Khaled Narey. Técnico: Paulo Sérgio.

Bajas

Al Nassr

El defensa Mohamed Simakan, el lateral izquierdo Saad Al Nasser, el centrocampista Abdulmalik Al Jaber y el delantero Sadio Mané están lesionados.

Al Okhdood

El delantero Christian Bassogog está lesionado.

Hora de inicio de Al Nassr vs Al Okhdood

El partido se disputa este sábado 27 de diciembre a las 15:50 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al-Awwal Park.

México: 08:50 horas

Argentina: 11:50 horas

Estados Unidos: 09:50 horas (tiempo del este)

Noticias de equipos y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos

Clasificaciones