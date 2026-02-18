Al Nassr vs. Al-Hazem, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Nassr y Al Hazem se enfrentan este sábado 21 de febrero, a las 20:00 horas (tiempo de España), en el Al Awwal Park, en Riad, por la 23ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025/26.

Cómo ver Al Nassr vs Al Hazem, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Soccer Plus y Fubo Sports.

Hora de inicio: Al Nassr vs. Al Hazem

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al Awwal Park.

México: 13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

Al Nassr sigue en la persecución del Al Hilal. El equipo de Cristiano Ronaldo mantiene una racha de nueve victorias consecutivas en todas las competiciones y ocupa el segundo lugar del Campeonato Saudí con 52 puntos, uno por detrás del líder. Tras un período turbulento y con protestas de CR7, todo está volviendo a su cauce.

Por otro lado, Al Hazem ocupa apenas el 11º lugar del campeonato con 24 puntos. En el último partido, el equipo derrotó al Al Okhdood, remontando, por 2 a 1.

Al Nassr cuenta con todo el favoritismo y no debería tener dificultades para asegurar los tres puntos, pero Al Hazem llega para intentar dar la sorpresa.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Al Amri e Iñigo Martínez; Brozovic y Alkhaibari; Coman, João Félix y Mané; Cristiano Ronaldo. Entrenador: Jorge Jesus.

Al Hazem: Zaied; Tanker, Oumarou y Al Dakhai; Al Rashid, Bah, Rosier y Shamrani; Dhuwayhi, Al Somah y Nawaf Al Habshi. Entrenador: Jalal Kadri.

Bajas

Al Nassr

Sami Al Najei sigue lesionado.

Al Hazem

Siguen fuera por lesión el portero Bruno Varela y el lateral izquierdo Ahmed Al Nakhli.

