Al Hilal vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Saudi Pro League entre Al Hilal y Al Nassr FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Al Hilal puede abrir una ventaja masiva de siete puntos en la cima de la Pro League saudí si vencen al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en un enfrentamiento espectacular el lunes. 

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Al Hilal vs Al Nassr FC, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Al Hilal vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Movistar+Ver aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Vamos 2 y OneFootball, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si está en el extranjero, es posible que necesite usar una red privada virtual (VPN) para ver juegos usando su servicio de transmisión. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para transmisión de deportes.

Hora de inicio: Al Hilal vs. Al Nassr

crest
1ª División - 1ª División

El partido se disputa este lunes 12 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Kingdom Arena.

  • México: 11:30 horas
  • Argentina: 14:30 horas
  • Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

El Al Hilal de Simone Inzaghi está en racha, ganando 10 partidos de liga consecutivos, el más reciente contra el recién ascendido Al Hazem con goles de Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves y Darwin Nunez. 

Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images

Al Nassr está tratando de alcanzar después de una decepcionante racha de resultados, que los ha visto perder sus últimos dos partidos de la Saudi Pro League. Es sorprendente dado que comenzaron la campaña con 10 partidos seguidos. El compañero de equipo de Ronaldo en Portugal, Joao Felix, tiene seis goles fuera de casa esta temporada. 

Joao FelixGetty Images

Noticias de lesiones y equipos

Al Hilal sigue sin contar con el defensor senegalés Kalidou Koulibaly y el portero marroquí Yassine Bounou, ambos todavía fuera en la AFCON. 

Al Nassr deberá prescindir de Sadio Mane, también en la AFCON. Mohamed Simakan (muscular) y el ausente de larga duración Sami Al-Najei (rodilla) están fuera. 

Novedades y plantillas

Al Hilal contra Al Nasr FC alineaciones

Al HilalHome team crest

3-4-3

Formación

4-4-1-1

Home team crestALN
17
M. Al-Yami
8
Rúben Neves
87
H. Al Tambakti
24
M. Al-Harbi
16
N. Al Dawsari
88
H. Al Yami
19
T. Hernandez
22
Sergei Sultana-Savic
7
D. Nunez
10
Malcom
29
Salem Mohammed Al-Dossari
1
N. Alaqidi
23
A. Ahmed
12
N. Al-Boushail
26
Iñigo Martínez
3
M. Simakan
17
A. Alkhaibari
79
J. Felix
11
M. Brozovic
21
K. Coman
20
A. Gabriel
7
C. Ronaldo

4-4-1-1

ALNAway team crest

HIL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Inzaghi

ALN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Jesus

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

HIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

ALN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Enfrentamientos Directos

HIL

Últimos partidos

ALN

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

7

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificaciones

0