Al fin, el Mundial se abrió para la Selección argentina

Tras una exigida clasificación del Grupo C, el equipo de Scaloni puede ahora ser más positivo. La llave lo favorece muchísimo.

Hola, Mundial. Bienvenido. Por primera vez desde Qatar 2022, la Selección argentina enderezó el avión y ahora todo luce mucho más natural. Tras vencer a Polonia y quedar en el primer lugar del grupo, el equipo de Scaloni retoma los planes en busca del objetivo soñado.

Tras una primera fase dura, competitiva y con muchos más sustos de lo esperado, Argentina consiguió dos objetivos en uno: clasificar a octavos de final y evitar a Francia, el gran rival del Grupo D que no tuvo problemas en quedarse con la primera posición (en realidad, perdió el último partido pero con suplentes). A diferencia de Rusia 2018, cuando clasificó tras una traumática primera ronda para luego sufrir la salida ante un actuación de otro planeta de Mbappe, el conjunto de Scaloni tendrá el privilegio de enfrentarse a priori con un rival inferior en los octavos de final.

No quedan dudas de que el rival de octavos de final no es fácil. Australia es un equipo físico, ordenado y que demostró que puede generar daño en al arco contrario.

Pero la Selección argentina será la favorita y con más credenciales para avanzar. En caso de seguir a los cuartos de final, la cuestión se complicaría pero no sería tan problemático como en otras llaves. Por ejemplo, mientras del otro lado el cruce lógico de cuartos de final sería España vs. Brasil, la Albiceleste chocaría contra Holanda, un equipo que tuvo una primera rueda discreta: sufrió para ganarle a Senegal y recién se le abrió el partido tras el gol al minuto 70, no hizo una buena presentación ante Ecuador, donde mereció perder, y luego tuvo un trámite ante Qatar, el peor equipo del torneo.

En semifinales, claro, la cuestión ya sería ante un rival de enorme jerarquía: Brasil o España esperarían por el conjunto de Scaloni.

Por supuesto que un Mundial es un torneo complicado que no puede predecirse ni funciona para jugar a una especie de lotería. Pero, ahora que se sacó el grupo de encima, Argentina puede volver a respirar y tomar las cosas con mayor dificultad. La llave del Mundial Qatar 2022 le sonríe.