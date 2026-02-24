Al Fayha vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Fayha y Al Nassr se enfrentan este sábado 28 de febrero, a las 20:00 horas (tiempo de España), en el Estadio Majmaah Sports City, en Majmaah, por la 24ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025/26.

Cómo ver Al Fayha vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Soccer Plus y Fubo Sports.

Hora de inicio: Al Fayha vs. Al Nassr

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Majmaah Sports City.

México: 13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

El Al Fayha está haciendo una temporada irregular, ocupando apenas el 11º puesto del Campeonato Saudí con 26 puntos. El equipo viene de una buena victoria sobre el Al Taawon, como visitante, por 3-2.

Por otro lado, el Al Nassr sigue en la pelea por el título con el Al Hilal y el Al Ahli. El equipo de Cristiano Ronaldo ocupa la segunda posición con 55 puntos, solo uno por detrás del líder Al Ahli. El conjunto viene en una racha de 10 partidos sin perder, siendo el último de ellos una goleada por 4-0 sobre el Al Hazem.

El favoritismo está totalmente del lado del Al Nassr, que debería intentar dominar las acciones del juego buscando tres puntos más. Sin embargo, el Al Fayha, jugando en casa, busca complacer a su afición y salir con la victoria.

Al Fayha: Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanueva y Bamsaud; Kaabi y Al Beshe; Dahal, Benzia y Sakala; Jason. Entrenador: Pedro Emanuel.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Al Amri y Ahmed; Coman, Brozovic, Ângelo y Mané; João Félix y Cristiano Ronaldo. Entrenador: Jorge Jesus.

Bajas

Al Fayha

Sin bajas confirmadas.

Al Nassr

Saad Haqawi y Sami Al Najei siguen lesionados.