Al Fateh vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Fateh y Al Nassr se enfrentan este sábado 14 de febrero, a las 18:30 horas (tiempo de España), en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, en Al Ahsa, por la 22.ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025/26.
Cómo ver Al Fateh vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por OneFootball y FOX One (a falta de confirmación oficial).
En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Soccer Plus y Fubo Sports.
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Si está en el extranjero, es posible que necesite usar una red privada virtual (VPN) para ver juegos usando su servicio de transmisión.
Hora de inicio: Al Fateh vs. Al Nassr
El partido se disputa este sábado 14 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Prince Abdullah bin Jalawi.
- México: 11:30 horas
- Argentina: 14:30 horas
- Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)
Noticias y posibles alineaciones
Al Fateh llega al partido en una racha negativa de seis encuentros sin ganar. En la última jornada, el equipo empató, como visitante, con Al Qadsiah 1 a 1. En este momento, Fateh ocupa apenas la 10.ª posición, con 24 puntos.
Por otro lado, Al Nassr sigue en la persecución del líder, Al Hilal. El equipo viene de siete victorias seguidas en todas las competiciones y cuenta con el posible regreso de Cristiano Ronaldo. En la última jornada, Nassr ganó un partido complicado, contra Al Ittihad, por 2 a 0. El equipo dirigido por Jorge Jesus ocupa la segunda posición con 49 puntos, apenas uno por detrás del líder.
El favoritismo está totalmente del lado de Al Nassr, aún más con el probable regreso de Cristiano Ronaldo. Pero Al Fateh quiere volver a ganar, principalmente frente a su afición.
Al Fateh: Pacheco; Baattia, Fernandes, Saadane y Alswealem; Youssef, Masoud y Bendebka; Zubaidi, Delgado y Vargas. Entrenador: José Manuel Gomes.
Al Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Al-Amri y Martínez; Brozović, Al-Khaibari, Coman y João Félix; Mané y Cristiano Ronaldo (Ângelo). Entrenador: Jorge Jesus.
Bajas
Al FatehSin bajas confirmadas.
Al Nassr
Sami Al-Najei sigue fuera por lesión.