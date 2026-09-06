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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Al-Fateh se burla de Cristiano Ronaldo

Al Fath vs Al Diriyah
Al Fath
Al Diriyah
1ª División
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
C. Ronaldo
D. Pereira
Arabia Saudita
Portugal

El lance del partido del Al-Ittihad genera polémica

El club saudí Al-Fateh se sumó a las burlas por la curiosa imagen protagonizada por la leyenda Cristiano Ronaldo en el partido de su equipo, el Al-Nassr, ante el Al-Ittihad, el sábado, en el marco de la quinta jornada de la Roshn Saudi League de profesionales.

Ronaldo se acercó a su compatriota Danilo Pereira, quien leía un papel enviado por el cuerpo técnico con algunas instrucciones, y "El Bicho" intentó espiar para conocer su contenido.

La imagen desató numerosas reacciones entre la afición y los analistas tras el partido.

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El Al-Fateh trató de aprovechar la escena y publicó en su cuenta de X una imagen de Ronaldo y Pereira, con un comentario irónico: "Para los curiosos". Luego editó el papel en la mano de Pereira para que incluyera los datos de la entrada del próximo partido del club ante el Al-Diriyah en la sexta jornada, que se disputará el próximo miércoles.

1ª División
Al Fath crest
Al Fath
ALF
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Ronaldo no sacó provecho de espiar a Pereira, pues el Al-Nassr perdió 2-1 y se quedó en 12 puntos, en la segunda posición por detrás del Al-Hilal (15 puntos). Por su parte, el Al-Ittihad aumentó su cuenta a 11 puntos, con los que ocupa el cuarto lugar.

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