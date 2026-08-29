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Aislado: la estrella del Liverpool firma un registro catastrófico

Liverpool vs Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League
A. Isak
Inglaterra
Suecia

El jugador del Liverpool entra en la historia por la puerta estrecha

El sueco Alexander Isak, delantero del Liverpool, firmó un dato impactante durante el partido que disputó el conjunto red esta tarde del sábado ante el Nottingham Forest.

Ambos equipos se enfrentaron en el estadio de Anfield en la segunda jornada de la Premier League, donde empataron a dos goles.

Y a pesar de que Isak fue el autor del primer gol del Liverpool hoy, la cadena Opta señaló: "Isak solo tocó el balón 13 veces a lo largo del partido, cuyos 90 minutos completos disputó", y lo describió como el jugador "aislado".

Además, aseguró que este es "el menor número de toques de cualquier jugador del Liverpool que haya completado un partido en la Premier League", desde que Opta comenzó sus estadísticas en la temporada 2003-2004.



Este fue el primer partido que el Liverpool disputó en su estadio de Anfield bajo la dirección del nuevo técnico, el español Andoni Iraola. El conjunto red no logró la victoria en la jornada inaugural ante el Newcastle, donde empataron con el mismo resultado, mientras que en la tercera jornada se enfrentará al Ipswich Town.

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