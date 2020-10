Afición del Galaxy celebra la ausencia de Chicharito contra Portland

Los seguidores de cuadro Angelino no está conforme con el desempeño del mexicano y por ello celebran que no juegue ante los Timbers.

El fichaje de Chicharito con el no ha rendido de la manera que lo esperaba su afición. Ahora, tras una nueva lesión que lo alejará del partido de este miércoles 27 de octubre ante Portland, los seguidores del club celebran la ausencia de Javier por su bajo rendimiento.

A pesar de que su transferencia del al Galaxy fue uno de los movimientos más grandes del pasado mercado de invierno, la poca productividad de Hernández Balcazar no tiene contenta a la afición Angelina, la cual no dudó en celebrar que no participe en un duelo clave para el equipo.

Los seguidores se hicieron presentes en redes sociales tras la noticia de una nueva lesión de CH14 que lo dejará al margen del cotejo ante los Timbers. Aunque su ausencia podría, en papel, ser clave para las aspiraciones de la Galaxia, sus seguidores aplauden que no intervenga el mexicano en sus aspiraciones por pasar a Playoffs.

Ese @CH14_ es un loquillo de seguro se lesionó jugando en los videojuegos pobre leyenda. — Pedro Aguilar (@Pedro60738177) October 26, 2020

Es lo mejor que le pudo pasar al equipo, es de celebrar más bien 😅 — El Leones (@drjerryba10) October 28, 2020

Por lesion ha quien quiere engañar ni el mismo se engaña le roba al Galaxy no ha aportado nada solo más conflictos que los que tiene el club acto de honestidad y retiro para que haga lo que le gusta leyenda de cartón — Manchester_3222 (@Manchester3206) October 28, 2020