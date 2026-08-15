Las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City continúan por el traspaso de Rodri, después de que el club inglés rechazara una tercera oferta presentada por el conjunto blaugrana para hacerse con los servicios del centrocampista español, ya que el City se mantiene firme en su exigencia económica de 80 millones de euros, según la cadena"Radio Monte Carlo" francesa.

Las negociaciones entre ambos clubes comenzaron hace más de una semana, después de que Rodri hiciera del Barcelona su destino preferido, por delante del Real Madrid.

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El Manchester City pensaba en un principio en renovar el contrato de Rodri, pero finalmente decidió respetar el deseo del jugador, dejando claro al mismo tiempo que no facilitaría su salida. El club inglés fijó un precio de 80 millones de euros, rechazando la idea de venderlo por una cantidad inferior.

El Barcelona inició sus movimientos con una primera oferta valorada en unos 50 millones de euros, pero fue rechazada rápidamente por el Manchester City.

El club catalán elevó su segunda oferta hasta unos 70 millones de euros, pero el Manchester City también la rechazó, al considerar que la contraprestación económica seguía estando lejos de sus exigencias.

Pese al rechazo de la primera y la segunda oferta, el Barcelona volvió con una tercera propuesta con la esperanza de cerrar el acuerdo, pero el Manchester City la rechazó de nuevo, según la cadena francesa.

La decisión queda ahora en manos del vigente campeón de LaLiga, que estará obligado a acercarse más a los 80 millones de euros que pide el Manchester City si quiere cerrar una operación que parece complicada, al igual que las negociaciones por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.