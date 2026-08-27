Pese a la abultada victoria del Real Madrid sobre su invitado, la Real Sociedad, por 4-1 en LaLiga, la afición del Santiago Bernabéu lanzó silbidos de desaprobación durante el encuentro.

Esto se debe a que la primera parte, que terminó con empate 1-1, no tuvo el gran nivel que se esperaba, además de que el conjunto blanco generó algunas dudas sobre su rendimiento.

La cadena "Defensa Central" señaló que los silbidos de desaprobación no preocupan al entrenador José Mourinho ni a Florentino Pérez, presidente del club merengue.

Mourinho y Pérez conocen bien la forma de actuar de la afición del Real Madrid, y ambos están convencidos de que los silbidos de desaprobación se transformarán en aplausos con el paso del tiempo; es más, creen que eso ocurrirá dentro de algo más de un mes.

Mourinho también habló de los silbidos de desaprobación durante la rueda de prensa y dijo: "Nosotros conocemos el Bernabéu, los jugadores lo conocen y yo también lo conozco. Para los que han llegado recientemente, es la primera experiencia. Y gracias a Dios que las cosas van de esta manera, porque es fruto de la historia".

Añadió que estos silbidos pueden entenderse como parte del nivel de exigencia que impera en el Real Madrid.

Recalcó: "La exigencia nace de la historia. El Real Madrid siempre tiene grandes jugadores y grandes equipos, pero la afición quiere más. Y al final, hay una diferencia entre ser aficionado y ser jugador o entrenador".

En los pasillos del club blanco existe una clara convicción de que las cosas evolucionarán aún más, y de que el rendimiento del equipo empezará a funcionar de la mejor manera posible.

Voces fiables de Valdebebas aseguran que José Mourinho está muy contento con la forma en que se están desarrollando los entrenamientos, es decir, que el trabajo que se está realizando es ya muy bueno.

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