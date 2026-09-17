adidas ha lanzado oficialmente su última línea de botas, el pack «Final Rush», que renueva sus icónicas franquicias F50 y Predator con nuevas y atrevidas combinaciones de colores de cara a la nueva temporada de fútbol. El lanzamiento da continuidad a la campaña en curso de la marca, «Chaos vs Control», que enfrenta la velocidad explosiva directamente con la precisión táctica.

La gran protagonista en cuanto al control del jugador, la Predator Elite FT, llega con un elegante empeine negro acentuado por las nítidas Three Stripes blancas y vibrantes detalles en verde menta. Diseñada para centrocampistas y creadores de juego que marcan el ritmo del partido, la nueva Predator combina una estética clásica con tecnología de alto rendimiento.

adidas

Presenta un empeine ligero de malla NANOSTRIKE+ con elementos de agarre integrados, una lengüeta plegable de aire nostálgico para ofrecer una superficie de golpeo limpia, y una suela STRIKEFRAME combinada con la tecnología POWERSPINE para maximizar la potencia y la estabilidad al cambiar la inercia de un partido.

Para los amantes de la velocidad que buscan sembrar el caos en el último tercio, la renovada F50 Elite cambia por completo el guion con un llamativo diseño en verde eléctrico, franjas oscuras, detalles amarillos y un distintivo acabado iridiscente en la suela.

adidas

Diseñada para la aceleración pura y la imprevisibilidad, la bota utiliza un empeine FIBERTOUCH combinado con una textura 3D SPRINTWEB para garantizar un control total del balón a máxima velocidad. En la parte inferior, una lengüeta tipo túnel CompressionFit sujeta el pie, mientras que la suela SPRINTFRAME 360 proporciona una tracción explosiva en múltiples direcciones.

Se espera ver de inmediato a la élite del fútbol estrenando este pack sobre el césped, con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé calzándose las F50 para desatar su velocidad, mientras Jude Bellingham y Pedri se pondrán las Predator para dirigir el juego.

adidas

Compra: pack de botas adidas Final Rush

El pack Final Rush, que también incluye nuevas actualizaciones de color para los silos F50 Sparkfusion y Copa, está disponible en adidas y en distribuidores seleccionados.