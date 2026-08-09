¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
FBL-WC-CLUB-2025-MATCH46-WYDAD-AINAFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Acuerdo definitivo: el Wydad, cerca de un fichaje jordano

Fichajes
Marruecos
Jordania
Wydad Casablanca
N. Al Rashdan
1ª División
Botola Pro
Marruecos
Jordania

¿Quién es?

El Wydad Athletic Club alcanzó un acuerdo definitivo con el centrocampista defensivo jordano Nizar Al-Rashdan, de cara a su incorporación oficial a las filas del conjunto rojo durante el mercado de fichajes veraniego en curso, en un movimiento que busca reforzar la profundidad de la plantilla antes del inicio de las competiciones continentales y locales.

Al-Rashdan, de 27 años, es uno de los jugadores con amplia experiencia en el fútbol asiático y del Golfo, ya que ha vivido múltiples experiencias a lo largo de seis estaciones diferentes durante los últimos cinco años, que incluyeron las ligas de Irak, Jordania, Emiratos, Baréin y Catar.

La trayectoria del internacional estuvo marcada por rápidos traspasos entre varios clubes, pues defendió los colores del Newroz iraquí, el Al-Faisaly jordano, el Al-Emarat emiratí, el Al-Khaldiya bareiní y el Al-Zawraa iraquí, hasta llegar a su última estación con el Qatar SC catarí, antes de encaminarse a afrontar su primera experiencia en el fútbol marroquí.

Las etapas de Al-Rashdan en sus anteriores clubes se caracterizaron por su relativa brevedad, ya que sus periodos más largos no superaron los 6 meses en 3 clubes distintos: el Al-Faisaly, el Al-Emarat y el Qatar SC, mientras que pasó solo 4 meses con el Newroz iraquí, en un recorrido profesional que refleja su continuo deseo de buscar nuevos desafíos.

El Wydad Athletic Club será la séptima estación en la carrera profesional de Al-Rashdan, en una nueva apuesta de la dirección del conjunto rojo por reforzar las opciones a disposición del cuerpo técnico, especialmente ante la feroz competencia prevista en los distintos frentes locales y continentales durante la próxima temporada.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google