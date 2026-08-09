El Wydad Athletic Club alcanzó un acuerdo definitivo con el centrocampista defensivo jordano Nizar Al-Rashdan, de cara a su incorporación oficial a las filas del conjunto rojo durante el mercado de fichajes veraniego en curso, en un movimiento que busca reforzar la profundidad de la plantilla antes del inicio de las competiciones continentales y locales.

Al-Rashdan, de 27 años, es uno de los jugadores con amplia experiencia en el fútbol asiático y del Golfo, ya que ha vivido múltiples experiencias a lo largo de seis estaciones diferentes durante los últimos cinco años, que incluyeron las ligas de Irak, Jordania, Emiratos, Baréin y Catar.

La trayectoria del internacional estuvo marcada por rápidos traspasos entre varios clubes, pues defendió los colores del Newroz iraquí, el Al-Faisaly jordano, el Al-Emarat emiratí, el Al-Khaldiya bareiní y el Al-Zawraa iraquí, hasta llegar a su última estación con el Qatar SC catarí, antes de encaminarse a afrontar su primera experiencia en el fútbol marroquí.

Las etapas de Al-Rashdan en sus anteriores clubes se caracterizaron por su relativa brevedad, ya que sus periodos más largos no superaron los 6 meses en 3 clubes distintos: el Al-Faisaly, el Al-Emarat y el Qatar SC, mientras que pasó solo 4 meses con el Newroz iraquí, en un recorrido profesional que refleja su continuo deseo de buscar nuevos desafíos.

El Wydad Athletic Club será la séptima estación en la carrera profesional de Al-Rashdan, en una nueva apuesta de la dirección del conjunto rojo por reforzar las opciones a disposición del cuerpo técnico, especialmente ante la feroz competencia prevista en los distintos frentes locales y continentales durante la próxima temporada.