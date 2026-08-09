Acuerdo casi total: pocas horas separan a Rodri del Barcelona

El fichaje del astro de la selección española Rodri Hernández, procedente del Manchester City con destino al Barcelona, se acerca a sus etapas finales, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo casi definitivo que incluye una cantidad fija además de cláusulas variables, en una operación que se espera anunciar oficialmente durante los próximos días, una vez resueltos algunos detalles pendientes que todavía impiden el anuncio oficial.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que el club catalán logró estrechar la gran brecha que existía entre las exigencias económicas del City y la oferta inicial presentada por el Barcelona, mientras que se alcanzó un acuerdo definitivo con el jugador de 30 años hace pocos días, a quien le queda un solo año de contrato con el club inglés.

Precisó que ambas partes están a pocos pasos de intercambiar la documentación necesaria para completar el proceso de la firma, a la espera de la aprobación definitiva de algunos detalles técnicos relacionados con la estructura económica de la operación, lo que abre la puerta a la incorporación del centrocampista español a las filas del Barcelona a comienzos de esta semana.

El director técnico del Barcelona, Hansi Flick, está empeñado en cerrar la operación lo antes posible, pese a las declaraciones del entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, en las que señaló que se esperaba que Rodri se incorporara al equipo inglés el próximo viernes para iniciar los entrenamientos de preparación de la nueva temporada; sin embargo, los últimos acontecimientos apuntan a que el destino del jugador ya está decidido hacia Cataluña.

El técnico alemán busca una preparación temprana para el partido inaugural de LaLiga, previsto dentro de dos semanas, y desea conocer la plantilla disponible durante toda la temporada antes del arranque de las competiciones oficiales, especialmente con el mercado de fichajes abierto hasta el 31 de agosto, lo que convierte el cierre de las operaciones urgentes en una prioridad máxima para el cuerpo técnico.

La operación experimentó un giro dramático en la postura del jugador, para quien el Barcelona no era su primera opción al comienzo del mercado de fichajes ni siquiera después del final de la Copa del Mundo, ya que sus dudas respecto al Real Madrid, y el hecho de que un acuerdo casi definitivo con el club blanco no se activara de manera oficial, fueron factores decisivos en el cambio de su destino.

Flick espera poder contar con Rodri prácticamente al mismo tiempo que con el resto de los campeones del mundo de las filas del equipo, quienes tienen previsto iniciar los entrenamientos el próximo miércoles tras haber disfrutado de sus vacaciones excepcionales después de participar en el Mundial, lo que brinda al técnico alemán una mejor oportunidad para construir su once titular antes del inicio de la nueva temporada.