Achraf: "Pronto tendremos una conversación con el Real Madrid"

"En junio me toca tomar una decisión y será un gran paso en mi carrera," dijo en "El Larguero" de la SER

Está en boca de todos y él sigue a vueltas con su futuro. Se trata de Achraf Hakimi, jugador del cedido en el alemán. El lateral pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser para explicar cómo se entrenan en . Habló de cómo está llevando el parón por el coronavirus y naturalmente, también tuvo palabras para analizar su futuro más cercano y su posible regreso, con el que todo el mundo especula, a la que fu su casa, al Santiago Bernabéu

Preguntado acerca de su futuro y su vinculación con el cuadro blanco, Achraf comentó: "¿Mi contrato con el Real Madrid? Lo lleva mi agente, no estoy muy pendiente de eso, no sé cuanto me queda" dijo, para después añadir que se siente "orgulloso de lo que estoy haciendo y en junio me tocará tomar una decisión, seguro que será un gran paso para mi carrera", dijo. Eso sí, enfatizó que, por ahora, "no he tenido contactos con el Madrid de cara al próximo año, pronto tendremos alguna conversación".

Acerca de su situación en Dortmund y de la vuelta a los entrenamientos en pleno coronavirus, aseguró que están siguiendo el plan de entrenamientos propuesto: "Entrenamos por grupos, entre 4 y 6 personas. En otros sitios de la ciudad deportiva hay más grupos pero no nos cruzamos". Entre otras cosas. Achraf explicó "hacemos gimnasio, luego en el campo... pero casi nada de contacto" y "luego nos duchamos en casa".

Más equipos

Y por último, sobre el hipotético regreso de la , el lateral explicó que "ojalá pueda volver la Bundesliga el 9 de mayo pero también tenemos que tener precaución" explicó, para después añadir que lo importante es "ver qué pasa estas semanas para ver si realmente podemos competir el día 9".