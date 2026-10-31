Achraf Hakimi pone al Paris Saint-Germain ante una difícil pregunta

Mientras Achraf Hakimi continúa ofreciendo actuaciones excepcionales con la camiseta del Paris Saint-Germain, y confirma en cada partido que es uno de los pilares más importantes del equipo, la dirección del club francés ha comenzado a moverse para asegurar su continuidad con un nuevo contrato, aunque las negociaciones podrían no ser tan sencillas como se espera, ante las reservas del entorno del jugador y las dudas sobre su próximo paso.

La estrella marroquí renovó su brillo después de guiar al Paris Saint-Germain a una goleada ante el Le Havre por 5-1, ayer por la noche, en un partido que vio numerosos cambios en la alineación del conjunto parisino, que logró su novena victoria consecutiva en las distintas competiciones.

Y a pesar de que el Le Havre se adelantó con un gol de Josh Maja, el vigente campeón de la Ligue 1 no se vio afectado y logró darle la vuelta al enfrentamiento con una actuación ofensiva contundente, cuyo protagonista principal fue Hakimi, después de portar el brazalete de capitán en ausencia de Marquinhos, y ofrecer un partido excepcional que reflejó su gran valor dentro del equipo.

El internacional marroquí anotó tres goles, además de dar dos asistencias, con lo que obtuvo una calificación de 10/10 del portal francés «Foot Mercato», y se llevó merecidamente el premio al jugador del partido.

Tras el encuentro, Hakimi habló para el canal «Ligue 1+» sobre el secreto de su gran momento, y dijo: «¡Es algo asombroso para un lateral! El entrenador me ha ayudado mucho y me ha dado libertad para aprovechar los espacios y avanzar hacia adelante, con el compromiso de la cobertura defensiva cuando es necesario. Estoy feliz y cómodo dentro del campo, y me siento en un gran estado con mis compañeros. Las cosas marchan con facilidad, e intento aprovechar mi capacidad goleadora y disfrutar de lo que hago».

Luis Enrique no estuvo menos impresionado con lo que ofrece su estrella marroquí, pues elogió sus cualidades ofensivas, considerando que a veces supera los roles del lateral tradicional y avanza hacia zonas más adelantadas que algunos delanteros.

El entrenador del Paris Saint-Germain dijo en la rueda de prensa: «Conocemos bien su potencial. Es un delantero, es más, a veces avanza hacia adelante más que los otros delanteros. Es el mejor lateral derecho del mundo. No me emocionan tanto sus tres goles como me alegra verlo rendir a niveles constantes del más alto grado».

Ante estos niveles, la dirección del Paris Saint-Germain desea ampliar el contrato de Hakimi, que actualmente se extiende hasta el verano de 2029, según lo que recogió el diario francés «L'Équipe», pues considera que conservar sus servicios representa una prioridad para el equipo durante los próximos años.

No parece que el caso judicial al que se enfrenta el jugador afecte a la postura del club, pese a que su juicio por el cargo de violación está previsto que comience en 2027, después de que el Tribunal de Casación ratificara la remisión del caso a juicio. Hakimi goza de la presunción de inocencia, mientras que niega de forma categórica las acusaciones que se le imputan.

Pero el deseo de la dirección parisina de acelerar el expediente de la renovación no ha sido recibido con el mismo entusiasmo por parte del entorno del jugador, pues sus allegados consideran que todavía es pronto para entrar en negociaciones sobre su futuro, especialmente porque la última ampliación de su contrato se produjo hace solo dos años.

Entre el deseo del Paris de blindar a una de sus estrellas más destacadas y las reservas del entorno del jugador sobre el momento de la renovación, el futuro de Hakimi permanece abierto a más de una posibilidad, sobre todo porque nunca ha ocultado su deseo de regresar al Real Madrid, el club con el que comenzó su trayectoria profesional.

¿Se trata entonces simplemente de un deseo de esperar antes de tomar una nueva decisión, o las reservas de Hakimi representan una señal temprana de la posibilidad de su salida del Paris Saint-Germain en el futuro?