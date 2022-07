Aburrido debut de América de Cali ante Envigado

Los caleños no lograron iniciar la Liga con una victoria que ilusione a sus hinchas.

Un nuevo semestre ha comenzado con todas las emociones del fútbol colombiano y los equipos más relevantes y con hinchadas que siempre están esperando resultados para ilusionarse con una nueva estrella.

América de Cali inició su camino en la Liga Betplay 2022 II con un empate ante el Envigado y si bien, jugaba fuera de casa, lo cierto es que el equipo mostró poco en cuanto a los futbolístico, dejando una vez más la sensación de que falta trabajo y figuras.

Los 90 minutos no tuvieron mayores emociones y los equipos se dedicaron a cuidar sus arcos, como si no perder fuera la primera tarea del semestre, dejando en el público una sensación de poco espectáculo, esperando que ambas escuadras crezcan a lo largo del nuevo campeonato, pues un empate en el debut no deja un buen sabor de boca.

La Mecha necesita seguir construyendo una escuadra que le permita pelear por cosas importantes, pero la demostración de esta tarde en Envigado no ofrece nada distinto a lo que ya se vio en el flojo semestre anterior, en el que no fue la sombra del bicampeón que sorprendió a todos en el pasado.