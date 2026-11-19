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Abdellah Ouazane, jugador del Ajax de Ámsterdam de 17 años, se ha destapado con fuerza tras marcar el gol de la victoria de la selección marroquí ante Níger (1-0), el martes en Rabat.

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Lo hizo en su primera titularidad con Marruecos, con lo que se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección, con 17 años y 306 días, y contribuyó a la clasificación de su país para la Copa Africana de Naciones 2027.

Ouazane firmó el tanto tras una magnífica pared con Brahim Díaz. El joven futbolista confirma así las grandes expectativas que lo rodean en Marruecos, después de haber sido elegido mejor jugador de la Copa Africana de Naciones sub-17 el año pasado, antes de incorporarse a la selección absoluta el pasado mes de septiembre, lo que lo convirtió en el segundo jugador marroquí más joven en recibir ese honor.

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Ouazane estuvo cerca de fichar por el Real Madrid el verano pasado, pero la operación se frustró por un problema detectado durante el reconocimiento médico, cuya naturaleza el club español no llegó a revelar.

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Por su parte, el Ajax realizó pruebas adicionales que no mostraron ningún problema y decidió retener al jugador, que había ingresado en su academia a los siete años.

Aunque en un principio no figuraba entre los talentos más destacados de la cantera del Ajax, Ouazane logró llegar rápidamente al primer equipo, aprovechando algunas lesiones, y ha ofrecido actuaciones llamativas pese a no haberse asentado en el once titular.

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Ouazane llamó la atención con un gol ante el Heerenveen el pasado mes de agosto, en un partido que terminó con empate 2-2.

El jugador mide 1,84 metros y se desenvuelve bien en varias posiciones, tanto en la mediapunta como en la banda izquierda, donde ha encontrado más oportunidades de jugar tras la marcha de Mika Godts al París Saint-Germain.

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Ouazane suma 3 goles y 5 asistencias en 20 partidos con el Ajax en todas las competiciones desde el inicio de la presente temporada.

Además, tiene una buena capacidad para ganar duelos y utilizar ambas piernas, a lo que suma una buena aceleración y facilidad para conservar el balón.

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Aun así, Ouazane todavía necesita mejorar su capacidad goleadora y reducir algunos movimientos innecesarios, según las valoraciones de especialistas en el fútbol neerlandés, recogidas por la cadena francesa «RMC».

En la selección, Ouazane podría verse en el futuro compitiendo con Abdessamad Ezzalzouli por el puesto de extremo izquierdo, dada la abundancia de opciones de las que dispone el seleccionador Mohamed Ouahbi y la dificultad de hacerse con un sitio fijo en una plantilla que cuenta con numerosos jugadores experimentados.

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Ouazane tiene contrato con el Ajax hasta 2028, pero su posible salida el próximo verano sigue sobre la mesa, sobre todo si recibe una oferta importante desde Inglaterra y brilla a nivel internacional con Marruecos.

No obstante, algunos observadores consideran que seguir una temporada más en el Ajax sería lo mejor para continuar su progresión y ganar experiencia, según la cadena francesa.