A Yamal le separan 90 minutos de igualar el récord de Ronaldo

A Lamine Yamal solo le queda un partido para hacer historia: la final del Mundial.

El joven astro español, que brilló con el Barcelona y luego en el Mundial 2026, está a punto de un hito que podría quedar grabado en la historia del fútbol si gana la final.

España alcanzó la final tras vencer 2-0 a Francia y ahora espera al ganador de Argentina-Inglaterra; un título que podría ser el primero de Yamal.

Además, este título podría abrirle las puertas del Balón de Oro 2026, tras una temporada brillante con el Barcelona, en la que ganó Liga y Supercopa y mostró cifras de estrella mundial.

La gala del Balón de Oro se celebrará el 26 de octubre. si lo consigue, se convertirá en el ganador más joven de la historia, con 19 años y 105 días, superando el récord de Ronaldo Nazário, que lo obtuvo con 21 años y 95 días en 1997.

El año pasado quedó segundo, pero ahora llega con un palmarés más sólido gracias a su gran temporada con el Barcelona y a la final del Mundial con España.

Solo 90 minutos lo separan de un título mundial que, además de gloria con España, podría abrirle las puertas de la historia del Balón de Oro.

Lee también:

Con 150 millones como aval... Mbappé cumple su famosa promesa