La agencia "Roc Nation Sports International", que gestiona los intereses del brasileño Vinícius Júnior y del marfileño Yan Diomandé, emitió un comunicado oficial en el que arremetió contra lo que calificó de "información falsa" difundida sobre uno de sus jugadores, sin precisar la identidad del futbolista aludido, lo que abrió la puerta a numerosas especulaciones.

Michael Yormark, presidente de la agencia, señaló en el comunicado: "No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando medios poco profesionales y desinformados publican información falsa y perjudicial con el objetivo de llamar la atención".

Y añadió: "Esto es inaceptable, especialmente cuando se ataca a nuestros jugadores de forma personal y sin ningún fundamento, algo que resulta molesto, dañino y que puede llegar a la difamación".

Concluyó sus declaraciones subrayando que "los medios de comunicación y los periodistas deben asumir una mayor responsabilidad".

El comunicado no aclaró si el aludido era Vinícius Júnior, cuyo nombre se ha vinculado recientemente con un traspaso al Arsenal ante el estancamiento de las negociaciones para la renovación de su contrato con el Real Madrid, o Yan Diomandé, cuyo posible fichaje por el club blanco está rodeado de una compleja crisis legal relacionada con la disputa entre varias agencias de representación de jugadores.

Informaciones periodísticas habían relacionado a Vinícius con un posible traspaso al Arsenal durante el mercado de fichajes de verano, algo sobre lo que el técnico del club londinense, Mikel Arteta, se negó a comentar, limitándose a decir que no hablaría de jugadores que no pertenecen a su equipo.

Por su parte, el diario español "Marca" reveló recientemente la existencia de una disputa legal entre las agencias que representan a Yan Diomandé, que llegó hasta la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", lo que complicó las negociaciones de su posible traspaso al Real Madrid, pese al continuo interés del club español por incorporarlo.

Aunque el comunicado no mencionó ningún nombre, la ambigüedad que lo rodeó llevó a los medios ingleses a inclinarse por la idea de que se trataba de una respuesta a los rumores sobre el futuro de Vinícius, mientras que otros no descartaron que también aludiera a las informaciones relacionadas con Diomandé, especialmente ante la gran polémica que ha acompañado su caso de traspaso durante los últimos días.

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