Pese al anuncio del final de su trayectoria internacional con la selección de Argentina, parece que Lionel Messi podría tener una última oportunidad de vestir la camiseta de la "Albiceleste" para despedirse de la afición, después de que informaciones periodísticas revelaran la inclusión de su nombre en la lista preliminar que presentó el entrenador Lionel Scaloni de cara a los próximos partidos amistosos.

Las especulaciones habían aumentado anteriormente en torno a la posibilidad de que Messi continuara con la selección hasta la Copa América 2028, antes de que el jugador anunciara oficialmente su retirada internacional, poniendo fin a la polémica sobre su futuro con Argentina.

Pero, según Federico Bueno, el periodista conocedor de las noticias de la selección argentina en la cadena "ESPN", el nombre de Messi figura dentro de la lista que presentó Scaloni de cara al próximo parón internacional, a la espera del anuncio oficial de la convocatoria compuesta por 26 jugadores.

Una despedida digna de la leyenda

Parece que el objetivo de convocar a Messi es darle la oportunidad de disputar un partido de despedida oficial en suelo argentino, ante la afición que vivió uno de los periodos más grandes en la historia de la selección, que le vio disputar tres finales de Copa del Mundo a lo largo de cuatro ediciones del torneo.

La Federación Argentina anunció oficialmente este martes tres partidos amistosos de la selección durante el próximo parón internacional.

La selección argentina comenzará sus enfrentamientos ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio "Mario Alberto Kempes", en la ciudad de Córdoba.

Después, la "Albiceleste" regresará a la capital, Buenos Aires, donde se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, y luego a Benín el martes 6 de octubre, en dos partidos previstos para disputarse en el estadio "Monumental".

Todavía no está claro si Messi participará en los tres partidos, o si se limitará a disputar uno solo, o si aparecerá durante periodos breves en más de un encuentro, especialmente porque el objetivo principal de su presencia en la lista parece estar vinculado a darle la oportunidad de despedirse de la afición de la selección en suelo de su país.

La elección de los estadios

La elección de los estadios parece estudiada para acoger la enorme afluencia de público que se espera en caso de que Messi participe.

El estadio "Mario Alberto Kempes", en Córdoba, tiene capacidad para cerca de 57.000 aficionados, lo que da a los seguidores de fuera de la capital la oportunidad de ver a la estrella argentina.

En cuanto al estadio "Monumental", feudo de River Plate en Buenos Aires, su capacidad asciende a 85.018 espectadores, siendo el estadio más grande de Sudamérica, lo que lo convierte en un escenario ideal para la despedida de uno de los más grandes jugadores en la historia de Argentina.

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