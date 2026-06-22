Endrick, delantero de Brasil, habló sobre su papel en la selección rumbo al Mundial 2026, pues el técnico Carlo Ancelotti aún no lo ha puesto como titular.
El técnico, cuestionado por algunos aficionados, lo ha mantenido en el banquillo.
Tras ausentarse ante Marruecos, debutó frente a Haití en el minuto 64.
Preguntado por las decisiones de su técnico, el delantero de 19 años aceptó su papel sin quejarse.
Endrick declaró a CazéTV: «Ancelotti me conoce bien; di lo mejor de mí por el equipo. Es un gran entrenador, con una mentalidad sensata».
No hará lo que sea mejor para Endrick o para la afición, sino lo que sea mejor para el equipo. Estoy agradecido de que esté en mi vida. Sabe que daré lo mejor de mí cada día y que trabajaré muy duro».
Y añadió: «Sabe que puedo ayudar. Cuando veo el apoyo de la afición, siento gratitud. Como muchos jugadores, no sé qué pasará mañana ni si podré seguir jugando».
Y concluyó: «Si hoy me toca jugar, daré todo lo que tengo por mi equipo».