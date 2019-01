"A Morata le apetecía venir al Sevilla pero era imposible"

Joaquín Caparrós admitió las conversaciones con el ariete pero descarta al Sevilla en la puja por su cesión.

El Sevilla ya ha cerrado el fichaje de un refuerzo para su línea ofensiva como es Munir El Haddadi pero antes también tantearon la cesión de Álvaro Morata, una operación, que como adelantó Goal, descartaron por cuestiones económicas, tal y como ha explicado el director de fútbol, Joaquín Caparrós.

“El tema de Álvaro estaba ahí, el Sevilla es un equipo apetecible para cualquier futbolista y a Morata le apetecía pero cuando se empezó a hablar de cantidades, nos dimos cuenta de que era imposible”, explicó.

La llegada de Munir: “Munir nos va a ayudar, había muchos equipos que lo querían pero el futbolista y su agente querían venir a un equipo grande como es el nuestro”.

No se cierra a más fichajes: “Tenemos que centrarnos en los dos fichajes que tenemos. ¿Rog? Nuestra obligación es estar mirando siempre que podamos mejorar la plantilla, aspiramos a todas las competiciones y también la incorporación del canterano Bryan, que va a escribir páginas muy importantes en nuestro club y en el fútbol español”.

La puerta de salida, también abierta: "¿Arana?Ni descartamos salidas ni entradas, somos un equipo vivo y todo lo que sea beneficioso para el club. Queda mucho mercado para una cosa o para otra, hablar de estas situaciones es perder el tiempo”.

La renovación de Machín: “Nosotros estamos contentos con los resultados de la primera vuelta. Estamos muy contentos con el entrenador y el cuerpo técnico, este tipo de cosas se hablan pero ahora estamos centrados en el mercado y todo tiene su tiempo pero estamos todos muy contentos con el entrenador”.

La continuidad de Sarabia y Banega: “Son dos jugadores importantes tanto Ever como Pablo y esperamos que no tarde mucho. Nos gustaría que no se alargasen mucho las negociaciones Deseamos que se lleven a cabo las renovaciones de Sarabia y Banega. El club está en una predisposición magnífica. Esperamos que lleguen a buen puerto las conversaciones".

Una reunión pendiente con Mercado: “Mercado es un jugador que ha dado mucho al Sevilla y tenemos que escuchar a él, su predisposición y es una reunión que estamos en la previa de hacerla”.

Mateu pitará en el Bernabéu: "¿Está el VAR, no? ¿Quién es el del VAR? Pues habiendo VAR no hay problema. Esperemos que se haga un buen partido y que no tenga mucha repercusión y no nos acordemos ni del VAR ni del árbitro".