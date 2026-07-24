A la espera del anuncio oficial: Klopp recibe luz verde para dirigir a Alemania

Jürgen Klopp ha superado el último obstáculo antes de asumir la dirección técnica de la selección de Alemania, después de que su nombramiento recibiera la aprobación oficial de los organismos competentes dentro de la Federación Alemana de Fútbol.

Según la cadena Sky Sport Alemania, el consejo de la asamblea general de la Federación Alemana de Fútbol ratificó por unanimidad, durante una reunión digital celebrada el jueves, el nombramiento de Klopp como nuevo entrenador de la selección.

Los responsables de la Federación Alemana también aprobaron el nombramiento de Per Mertesacker como director ejecutivo de la federación, en sustitución de Andreas Rettig, que dejará su cargo a finales del año en curso.

La cadena señaló que estas decisiones representan el último paso oficial, ya que los grandes nombramientos administrativos y técnicos dentro de la Federación Alemana solo pueden aprobarse tras el visto bueno de los organismos competentes.

Se espera que la Federación Alemana presente oficialmente a Jürgen Klopp durante una rueda de prensa que se celebrará más tarde este viernes, convirtiéndose así en el decimotercer entrenador en la historia de la selección de Alemania.

El cuerpo técnico que acompañará a Klopp también recibió la aprobación oficial, y estará integrado por Peter Krawietz y Pep Lijnders, además del exjugador del Borussia Dortmund Sven Bender, quienes ejercerán las funciones de entrenadores asistentes.

Klopp sucederá al entrenador Julian Nagelsmann, que puso fin a su cometido con la selección de Alemania tras la eliminación prematura del Mundial 2026, antes de anunciar su dimisión del cargo después del final del recorrido de la Mannschaft en el torneo.