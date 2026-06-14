A Hamdallah le queda un paso para cerrar el acuerdo de colaboración

El club saudí Al-Taawoun ha cerrado el fichaje del delantero marroquí Abdelrazak Hamdallah.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el club ha acordado todos los detalles, lo que permite al jugador vestir la camiseta del «Sukri Al-Qassim» desde la próxima temporada.

Según la misma fuente, el jugador ya ha firmado un contrato de una temporada y el fichaje se anunciará en las próximas horas, tras completar los trámites finales y notificar a los medios.

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Será su quinta etapa en Arabia Saudí, donde ya vistió las camisetas de Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab y Al-Hilal.

Hamdallah es uno de los delanteros más destacados de la historia reciente de la liga saudí, gracias a su gran capacidad goleadora y su olfato decisivo dentro del área.

Su llegada se espera como un gran refuerzo para el ataque del Al-Taawoun, que busca jugadores experimentados para destacar en las competiciones nacionales.