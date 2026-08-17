El nuevo movimiento del Bayern Múnich puede no ser una simple operación financiera, sino que quizá encierre en su interior la llave de un fichaje futuro de enorme magnitud. Con la inyección de 250 millones de euros en las arcas del club, empieza a surgir la pregunta más importante en Múnich: ¿se prepara el gigante bávaro para financiar la era posterior a Harry Kane? Y, de ser así, ¿será Erling Haaland el nombre esperado para suceder al goleador inglés?

Puede que el asunto haya supuesto un golpe para la afición del Bayern Múnich, que soñaba con poseer algún día una parte de su club, y que quizá había ahorrado dinero para hacer realidad ese sueño, pero parece que la oportunidad se ha esfumado. El empresario Max Viessmann, a través de su grupo «Viessmann Generations Group», ha adquirido el 5% restante de las acciones del Bayern Múnich por 250 millones de euros.

Sobre la base de esta operación, el valor total del club bávaro asciende a cerca de 5.000 millones de euros, en un momento en el que sus grandes reservas de liquidez se han convertido en un recurso financiero importante que puede invertirse en el futuro. Y aquí surge la pregunta: ¿qué puede hacer el Bayern con esta enorme cantidad?

Franz Beckenbauer, y después Uli Hoeneß, repetían siempre que «el Bayern Múnich no es un banco, sino un club de fútbol». Aun así, el poderío financiero del que goza actualmente el club le concede un amplio margen de maniobra en el mercado de fichajes.

En teoría, el Bayern podría gastar 250 millones de euros en comprar un equipo como el Friburgo, cuyo valor se estima en unos 242,55 millones de euros, o hacerse con el Borussia Mönchengladbach y el Colonia juntos, con un valor total cercano a los 256 millones de euros.

Por supuesto, nadie espera que se produzcan tales operaciones, pero ilustran la magnitud del poderío financiero del que ya goza el gigante bávaro, después de haber sido el referente económico de la Bundesliga y de convertirse ahora en un referente que supera a todos.

Y en la práctica, el director deportivo Max Eberl puede invertir este poderío financiero en proteger a las estrellas del equipo de las ambiciones de los grandes de Europa, según informó el diario "Bild" alemán .

Si el Real Madrid se mueve en el futuro para intentar fichar a Michael Olise, uno de los jugadores más destacados del Bayern y el más caro de la Bundesliga, cuyo precio se estima en unos 170 millones de euros, el club bávaro no estará obligado a considerar la contraprestación económica como un factor decisivo. El mensaje será claro: el Bayern no necesita vender a sus estrellas para conseguir liquidez.

Haaland: ¿el posible sucesor de Kane?

Pero la verdadera ambición podría ir más allá de retener a las estrellas actuales, y extenderse a la planificación de los próximos años, especialmente con Harry Kane acercándose a una nueva etapa de su carrera.

El delantero inglés ha cumplido 33 años, y con el paso de dos o tres años, el Bayern se verá en la necesidad de pensar seriamente en un sucesor de uno de los más grandes goleadores que han vestido la camiseta del club.

Y aquí aparece un nombre familiar para la afición bávara: "Erling Haaland", pues el delantero noruego estuvo cerca de fichar por el Bayern antes de elegir al Manchester City, después de que Múnich formara parte de sus planes durante el año 2022.

En marzo de 2022, Haaland visitó la ciudad de Múnich, donde comió en el restaurante «Brenner» en compañía de la princesa noruega, y también se reunió con el exdirector deportivo del Bayern, Hasan Salihamidžić, en su casa.

Pero el final fue distinto, ya que Haaland eligió fichar por el Manchester City y trabajar bajo la dirección de Pep Guardiola.

Y desde entonces, el delantero noruego se ha convertido en una de las estrellas más destacadas del mundo, y su valor de mercado ha aumentado enormemente, lo que convierte cualquier intento futuro de incorporarlo al Bayern en un proyecto financiero descomunal.

¿Recuerda Haaland a Múnich?

Hoy las circunstancias han cambiado. Guardiola se marchó del Manchester City, mientras que Haaland podría buscar, en algún momento de su carrera, un nuevo reto y una experiencia diferente.

¿Sentirá algún día el delantero noruego que su aventura en Inglaterra ha perdido parte de su brillo? ¿Y recordará entonces sus magníficos años en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, y la visita que lo llevó a Múnich años atrás?

Si eso ocurre, Haaland podría encontrar las puertas del Bayern abiertas, y las arcas del club capaces de financiar un fichaje de primer nivel.

Y quizá el escenario ideal para el gigante bávaro sea que Haaland suceda a Kane al frente de su ataque, para iniciar una nueva era en el Allianz Arena.

La pregunta ya no es solo: ¿quién sucederá a Harry Kane? Sino: ¿tiene el Bayern ahora el poderío financiero para devolver a Haaland a la Bundesliga?