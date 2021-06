A España le sobran pases y le faltan goles

Volvió a pecar de exceso de toque en zonas intrascendentes y escasez de profundidad en las decisivas. Morata desperdició un mano a mano al final.

Quien quiera ver el vaso medio lleno dirá que España se fue al descanso en el amistoso contra Portugal dominando, con un 71% de posesión y sin recibir un solo tiro. Quien quiera verlo medio vacío dirá que los de Luis Enrique, pese a acaparar el balón, tampoco chutó entre palos. En estas líneas se va a resaltar más lo segundo, que amenaza a vicio degenerativo. Así se pierden finales de Champions, pregúntenle si no a Guardiola, y así, desde luego, no se ganan Eurocopas.

El diagnóstico rápido dice que a esta Selección le sobra control y le falta riesgo. En la primera mitad registró un 91% de precisión en el pase, el dato que retrata a un equipo parapetado en el toque por el toque. Y no parece que sea cosa del entrenador, que en la última ventana internacional no escatimó en saliva para repetir, en privado y en público, que siempre pide atrevimiento y que no es un jefe que castigue el error.

Apenas le hicieron caso Sarabia, de tapado a titular, y Marcos Llorente, aun así encadenado en el lateral. A la vuelta del vestuario se soltó el rojiblanco y le siguió la corriente Morata, con más voluntad que puntería. Lo intentó tras un fino servicio de Ferran y luego gracias al empuje del propio Llorente. También tuvo la suya Sarabia, que no acertó con la menos buena.

Eran detalles interesantes, pero demasiados escasos. Otro fue el debut de Laporte, correcto de central derecho. Y el resto preocupaban, como Unai Simón y su fallito de cada partido, Gayà anclado en su campo, Busquets limitado revoluciones o Fabián sin encontrar su sitio. Ni Pedri, apagado desde hace meses, animó la fiesta. Así que la más clara llegó en el descuento, en un mano a mano que Morata mandó al larguero para desesperación de los 14.743 espectadores presentes. A este ritmo será difícil enganchar a la afición y, más aún, plantarse el 11 de julio en Londres.