A contracorriente: un país árabe anuncia su apoyo a Infantino

La Federación Catarí de Fútbol anunció su total apoyo al suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol.

La Federación Catarí señaló, en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X, que respalda los continuos esfuerzos de Infantino para desarrollar y hacer crecer el fútbol en todo el mundo.

El comunicado añadió que el jeque Hamad bin Jalifa bin Ahmed Al Thani, presidente de la Federación Catarí, dio la bienvenida a la decisión de Infantino de no seguir adelante con la propuesta "FIFA Forward Enterprise", en aras del interés general de la comunidad del fútbol internacional.

El presidente de la Federación Catarí explicó que la propuesta de la FIFA incluía algunas ideas que merecían ser estudiadas.

También elogió la decisión de la FIFA de retirar su propuesta, con el fin de preservar la continuidad y la unidad de todas las federaciones nacionales miembro como prioridad inmediata en el periodo actual.

El comunicado concluyó: "En la Federación Catarí de Fútbol reafirmamos nuestro total apoyo a los continuos esfuerzos del presidente Infantino para desarrollar y hacer crecer el fútbol en todo el mundo".

La UEFA había anunciado su oposición a la propuesta de la FIFA y había tomado la decisión de boicotear el Mundial, además de exigir la dimisión de Infantino.