4 palabras... Hakimi sorprende a Mbappé antes del partido de la revancha

El futbolista marroquí Achraf Hakimi ha reaccionado a un vídeo publicado por su compatriota, el cómico Mimo Lazraq, antes del partido de los Leones del Atlas contra Francia en los cuartos de final del Mundial.

Lazraq le envió un mensaje antes de que se midiera a Kylian Mbappé, con quien compartió vestuario en el PSG y mantiene una estrecha amistad.

En un vídeo cómico publicado en su cuenta de Instagram, Lazraq afirmó: «No me gusta la amistad de Hakimi con Mbappé».

Y añadió: «Perdona, pero si fuera un verdadero amigo, te habría dicho: “Hermano Hakimi, en el Mundial de 2022 en Catar te gané, y ahora te toca a ti ganarme. ¿Por qué? Porque debo ayudarte y tú debes ayudarme, y debemos estar siempre juntos en la cima”».

Aclaró: «No quiero crear problemas entre vosotros ni avivar la discordia, pero es algo que llevaba tiempo queriendo decirte. Aunque, mira, quizá esto tenga su lado bueno, pues las amistades van y vienen. Uno se va y llegan cien; es algo natural. Hoy es tu amigo y mañana puede traicionarte».

Y remató: «No te dejes llevar por las emociones; bloquéalo, vence y luego invítalo a cenar».

La cuenta de Hakimi respondió al vídeo: «No es mi amigo en el campo».

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