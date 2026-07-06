4 goles en 10 partidos… ¿Rompará Ronaldo la maldición de España?

Los duelos entre Portugal y España son emocionantes, pero para Cristiano Ronaldo tienen otro significado. Para él no son solo duelos contra el rival ibérico, sino un largo camino de glorias, decepciones, récords y eliminaciones dolorosas.

Aunque es el máximo goleador de la historia, a España le costó 14 años marcar por primera vez, hasta la noche de Sochi en el Mundial.

Ahora, Ronaldo liderará a Portugal ante «La Roja» en los octavos de final del Mundial 2026 en Dallas, buscando los cuartos y un nuevo capítulo en su historia.

Solo ha marcado cuatro goles en diez duelos, todos en Sochi y Múnich.

La última vez que se midieron fue en la final de la Liga de Naciones, donde Ronaldo guió a Portugal al título con Roberto Martínez. Marcó uno de los dos goles antes de retirarse lesionado, y su equipo ganó en los penaltis.

El recuerdo más imborrable para la afición se remonta al partido inaugural del Mundial 2018 en Sochi, cuando el encuentro terminó 3-3 tras el histórico hat-trick de Ronaldo, el único que ha logrado en una fase final del Mundial.

Cédric Soares, exlateral derecho de Portugal, recordó aquella noche en «Marca»: «Cristiano estuvo impresionante. Marcó tres goles y demostró una vez más que da lo mejor de sí en los partidos importantes. Hay actuaciones que son difíciles de explicar. Uno solo se pregunta: ¿cómo puede suceder esto? Todavía recuerdo el último tiro libre, porque estaba detrás de la portería y lo vi claramente. Fue algo excepcional».

El inicio en la Euro 2004

Pero la historia de Ronaldo ante España empezó mucho antes. En la Euro 2004, el astro luso debutó en un gran torneo precisamente contra la Roja.

Aunque él no marcó, el tanto de Nuno Gomes dio a Portugal la victoria por 1-0, eliminando a España y permitiendo a los anfitriones llegar a la final, donde cayeron ante Grecia en una de las mayores sorpresas de la historia.

Años de decepción

Tuvo que esperar seis años para volver a enfrentarla, inicio de una serie de recuerdos dolorosos.

En el Mundial 2010, España eliminó a Portugal con un 1-0 y luego conquistó su primer título mundial.

En 2012, en semifinales de la Euro, el partido acabó 0-0 y España ganó la prórroga y la tanda de penaltis rumbo a su segundo título europeo.

En ambos duelos, Ronaldo se marchó sin marcar.

Goles de Cristiano Ronaldo contra España

- Eurocopa 2004: Portugal 1-0 España — No marcó.

- Mundial 2010: España 1-0 Portugal — No marcó.

- Partido amistoso 2010: Portugal 4-0 España — No marcó.

- Eurocopa 2012 (semifinal): Portugal 0-0 España (España ganó en penaltis) — No marcó.

- Mundial 2018: Portugal 3-3 España — Marcó tres goles.

- Amistoso 2020: Portugal 0-0 España — No marcó.

- Amistoso 2021: España 0-0 Portugal — No marcó.

- Liga de Naciones 2022: España 1-1 Portugal — No marcó.

- Liga de Naciones 2022: Portugal 0-1 España — No marcó.

- Final Liga de Naciones 2025: Portugal 2-2 España (Portugal ganó en penaltis) — Marcó un gol.

Una espera de 14 años

Más allá del triplete de Sochi y del gol de Múnich, las estadísticas muestran lo difícil que le resulta este rival.

El máximo goleador de las selecciones, que busca llegar a los 1.000 goles oficiales, necesitó 14 años —desde 2004 hasta el Mundial 2018— para romper el maleficio y anotar en su quinto duelo contra “La Roja”.

Su hat-trick en Rusia sigue siendo uno de los momentos más destacados de su carrera internacional: es uno de los diez que ha marcado con Portugal y el único en un Mundial.

Con cuatro tantos, España se sitúa entre sus víctimas favoritas, solo por detrás de Luxemburgo (11), Hungría (9), Lituania (7), Suecia (7), Armenia (7), Andorra (6), Letonia (5) y Suiza (5).

Una relación especial con España

Además, el capitán luso admitió antes de un reciente duelo: «Siento un cariño muy especial por España. Allí tengo negocios, una casa y amigos; además, parte de mi familia es de origen español».

También elogió la fuerza de la selección española, añadiendo: «España siempre es candidata a ganar cualquier torneo. En teoría es la favorita porque es la campeona, pero cada partido tiene sus propias circunstancias. Me encanta jugar contra España porque sus partidos siempre son fantásticos... pero tengo la sensación de que vamos a ganar».

Con el nuevo duelo del Mundial 2026 a la vista, todos los ojos estarán sobre Cristiano, que busca ampliar su palmarés y romper la maldición que le persigue frente a uno de sus rivales más duros, en un partido que podría convertirse en otro hito de «El Bicho» con Portugal.