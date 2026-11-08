El Hansi Flick, técnico del Barcelona, dio a conocer la lista de convocados de su equipo para el duelo ante el Atlético de Madrid, previsto para este domingo, en la jornada 12 de LaLiga.

Las elecciones de Flick estuvieron marcadas por las ausencias de Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri y Xavi Espart por lesión, mientras que el entrenador alemán incluyó a Hamza Abdelkarim entre las opciones ofensivas del Barça.

La lista completa del Barcelona para el partido ante el Atlético de Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García - Szczesny - Livakovic.

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Defensa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Christensen - Gerard Martín - Eric García - Álex Campos.

Centro del campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - De Jong - Bernal - Toni Fernández.

Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordon - Hamza Abdelkarim.