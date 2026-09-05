300: Haaland sigue escribiendo cifras históricas

Erling Haaland logró un nuevo hito histórico en su carrera con los clubes, durante la victoria del Manchester City sobre el Coventry City por 1-0, en la tercera jornada de la Premier League, esta tarde del sábado.

El gol llegó en el minuto 26 de cabeza de Haaland, tras un centro de Antoine Semenyo, elevando la cuenta del noruego a 300 goles.

Según CNN , Haaland anotó sus 300 goles con 4 clubes de la siguiente manera:

Molde noruego: 20 goles en 50 partidos.

Red Bull Salzburgo austriaco: 29 goles en 27 partidos.

Borussia Dortmund alemán: 86 goles en 89 partidos.

Manchester City: 165 goles en 202 partidos.

Con este gol, Haaland se convirtió en el jugador con más goles de cabeza desde su llegada al City en la temporada 2022-2023.

Además, Haaland anotó su tercer gol en 3 partidos esta temporada, para continuar liderando la tabla de goleadores, en empate con Alexander Isak (Liverpool) y Bruno Fernandes (Manchester United).

Este logro llega en un momento en que Haaland mantiene su brillante nivel con el City bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca, que ha iniciado su primera temporada con tres victorias consecutivas y 9 puntos, liderando provisionalmente la clasificación.