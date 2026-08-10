La estrella marfileña Yan Diomandé, recién incorporado a las filas del Real Madrid, ha despertado la admiración de su nuevo compañero Kylian Mbappé.

La cadena "Defensa Central" informó de que Mbappé quedó impresionado por las cualidades de Diomandé, especialmente la velocidad, el toque con ambas piernas y los regates.

Mbappé y Diomandé entrenaron juntos por primera vez, y la sesión terminó con impresiones muy positivas sobre el jugador marfileño.

Mbappé y el resto de los jugadores del Real son conscientes de que Diomandé, de 19 años, se verá sometido a una gran presión, pero están convencidos de que será un jugador muy importante, tanto dentro como fuera del campo.

Esto se debe en gran medida a que las características de Diomandé no abundan en la plantilla del equipo, especialmente en la banda derecha, donde Rodrygo Goes ha sido el jugador titular en esa posición durante los últimos años, aunque no volverá a disputar partidos hasta el año 2027.

Esto explica la importancia de la llegada del nuevo extremo derecho al Real Madrid, sobre todo porque hará que el estilo de juego del equipo sea más vertical y, al mismo tiempo, menos previsible.

Además, esto concederá en algunos momentos una mayor comodidad a jugadores como Vinicius Junior o el propio Kylian Mbappé, quienes normalmente encuentran a uno o dos jugadores del rival vigilándolos de cerca, al tiempo que la presencia de Diomandé permitirá también dar al equipo una mayor amplitud en el campo.