3 buenas noticias que alegran a Flick en el Barcelona

El FC Barcelona, dirigido por el técnico Hansi Flick, concluyó los últimos días de su concentración de preparación en Inglaterra, tras verse obligado a modificar su programa por la cancelación del partido amistoso ante el Preston North End.

El diario "Sport" señaló que Flick recibió tres buenas noticias, relacionadas con el trío formado por Ronald Araújo, Raphinha y Fermín López.

En lugar del amistoso ante el Preston, el conjunto catalán disputó un partido de entrenamiento interno, en el que participaron Araújo, Raphinha y Fermín López.

El partido de entrenamiento comenzó antes de las doce del mediodía, hora de Europa central, y se disputó en tres periodos de 20 minutos cada uno.

El primer equipo estuvo integrado por Szczesny, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Marc Bernal, Casadó, Oriol Guerín, Adjei, Ibrahima Toungara y Álex González.

El segundo equipo, por su parte, estuvo formado por Iker Rodríguez, Héctor Fort, Araújo, Cortés, Bisker, Guille Fernández, Brian Fariñas, Fermín, Bardají, Toni Fernández y Raphinha.

La aparición de Araújo, Raphinha y Fermín con normalidad en el partido de entrenamiento supone una noticia grata para Hansi Flick, ya que el trío continúa avanzando en sus programas de recuperación.

La pregunta que queda por resolver es si Araújo o Raphinha estarán listos para participar en el torneo triangular en la ciudad italiana de Udine el 8 de agosto, o si su reaparición se aplazará hasta el partido del Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio, el día 19 del presente mes, como es el caso de Fermín.

Durante los primeros 15 minutos que se permitió seguir a los medios de comunicación, el partido terminó con empate 1-1, con goles de Xavi Espart y Fermín López. Asimismo, el director deportivo Deco, junto a Bojan Krkic y Alejandro Echevarría, siguió de cerca la sesión de entrenamiento.

También estuvo presente Frenkie de Jong, quien continuó con su programa de recuperación individual para superar la lesión de rodilla, antes de saltar al terreno de juego para seguir el partido de entrenamiento entre sus compañeros.