15 millones en torno a Odegaard

El Arsenal paga unos 2 'kilos' al Madrid por su cesión, lo mismo que la Real Sociedad antes. Football Leaks cifró la primera inversión en él en 10,5.

La todavía corta carrera de Martin Odegaard (22 años) daría ya para uno de esos documentales que proliferan en los Amazon Prime, Netflix o HBO. Llama la atención la trama del niño prodigio que deja su país queriendo hacer realidad su sueño, ser futbolista en un equipo enorme. Sobre todo porque extraña, incluso de puertas para dentro en el Madrid, que no lo consiga ni cuando más cerca está, como ahora que lo impide su salida al Arsenal sin opción de compra hasta mayo. Deportivamente, por diferentes motivos, no se han cumplido los objetivos; económicamente, sus movimientos no costean la primera inversión del Real Madrid (10,5 millones de euros) en su proyecto de futuro.

En el Bernabéu ficharon a Odegaard en enero de 2015 gracias a una operación meritoria. Promesa destacadísima en los informes de muchas secretarías técnicas, había pasado un tiempo en plan gira continental, visitando las ciudades deportivas de varios grandes de Europa, que aprovechaban los encuentros para exponerle sus intenciones y presentarle una oferta en firme. Así procedieron, entre otros, Manchester City, Bayern o Barcelona, al que sacó de la mesa de candidatos la sanción FIFA que le prohibía inscribir jugadores. "No era ni mucho menos una ventaja, eso significaba que tenía que quedarse un año más en Noruega y creo que eso les perjudicó", desveló en el programa Què T'hi Jugues, de la Cadena SER, Kent Karlsen, presente como intermediario en las conversaciones con la entidad culé. Y mientras el Madrid, que comenzaba a virar hacia una política basada en la captación de jóvenes, descubrió la fórmula para atarle para seis temporadas...

El Madrid recibirá 4 millones entre Real Sociedad y Arsenal por Odegaard

Los blancos pagaron al Stromsgodset por Odegaard, de 16 años y que se había estrenado con 15 y 8 meses con Noruega, unos 2,3 millones de euros más una cantidad por bonus que trascendió que no pasaría de 1,5 kilos. Esos números se van a ver cubiertos después de cuatro cesiones, al Heerenveen (43 partidos y tres goles en dos temporadas), al Vitesse (39 y 11), a la Real Sociedad (36 y 7) y al Arsenal, con los pagos de estos dos últimos, ambos de aproximadamente 2 millones. Pero no ocurre así con el montante total de la aportación inicial, de 10,5 millones hasta 2018 de acuerdo con lo desvelado por Football Leaks. En esa filtración de los contratos se señala, por ejemplo, el desembolso de 3 millones destinados al padre del talento en ciernes, incorporado como técnico al organigrama de la cantera con un sueldo que para nada se correspondía con la nómina del resto de entrenadores de las categorías formativas.

No obstante, al Madrid, que con el préstamo al Arsenal se ahorrará estos meses además la parte proporcional de la ficha de Odegaard, en torno a 800.000 euros como adelantó The Times, le salen las cuentas con el noruego. En ellas hay que hacer constar el impacto blanco a nivel de marca en Noruega y alrededores, donde Martin es un icono con un gran potencial de crecimiento mercadotécnico. Sólo falta que con la pelota disfrute de las oportunidades que tanto lleva esperando el debutante más joven (16 años, 5 meses y 6 días) de la historia del club, que vuelve a probar fortuna fuera tras sólo 11 encuentros con la primera plantilla.